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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 13:39
reef написав:
Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?
В5>Ощадний>Платівка>Спорт/Ізя(без додавання їх в т2ю)
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KVV
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Додано: Нед 20 бер, 2022 22:53
KVV написав: reef написав:
Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?
В5>Ощадний>Платівка>Спорт/Ізя(без додавання їх в т2ю)
отказывается переводить на Ощадный
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reef
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Додано: Вів 22 бер, 2022 12:22
tmp01 написав: Кащей написав: tmp01 написав:
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Это значит, что грейс-период по февральским тратам продляется до 30 апреля?
Похоже на то.
Дословно: "Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість."
Именно так, ничего не платим до конца апреля.
Смотрите у себе в приложении "Сумма к погашению"
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Додано: Вів 22 бер, 2022 12:50
"Сума до погашення 5***₴"
Витрати лютого. В березні не витрачав. ТОЧНО можна не гасити ці 5к в березні? Чи як в інших банках - зміни з 1 березня, тобто застосовуються тільки на витрати березня?
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alibob
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Додано: Вів 22 бер, 2022 14:27
alibob написав:
"Сума до погашення 5***₴"
Витрати лютого. В березні не витрачав. ТОЧНО можна не гасити ці 5к в березні? Чи як в інших банках - зміни з 1 березня, тобто застосовуються тільки на витрати березня?
Вам Тася пише суму до погашення у додатку? У мене при наявностi боргу за лютий пише 0.00. Якщо у вас там якесь число то вважаю, що для того щоб уникнути халепи цю суму обов'язково треба загасити до дати, що вказана у додатку. Канiкули саме у тих у кого там Тася нуль намалювала
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Додано: Вів 22 бер, 2022 16:45
alibob написав:
"Сума до погашення 5***₴"
а вам таки нуна это заплатить до конца марта!
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Додано: Вів 22 бер, 2022 16:46
alibob написав:
Сума до погашення 5***₴"
Витрати лютого. В березні не витрачав. ТОЧНО можна не гасити ці 5к в березні? Чи як в інших банках - зміни з 1 березня, тобто застосовуються тільки на витрати березня?
Если пишет, то надо загасить.
У меня тоже траты в феврале были существенные, но пишет что сумма к погашению 0.
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