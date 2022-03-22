alibob написав:"Сума до погашення 5***₴" Витрати лютого. В березні не витрачав. ТОЧНО можна не гасити ці 5к в березні? Чи як в інших банках - зміни з 1 березня, тобто застосовуються тільки на витрати березня?
Вам Тася пише суму до погашення у додатку? У мене при наявностi боргу за лютий пише 0.00. Якщо у вас там якесь число то вважаю, що для того щоб уникнути халепи цю суму обов'язково треба загасити до дати, що вказана у додатку. Канiкули саме у тих у кого там Тася нуль намалювала
alibob написав:Сума до погашення 5***₴" Витрати лютого. В березні не витрачав. ТОЧНО можна не гасити ці 5к в березні? Чи як в інших банках - зміни з 1 березня, тобто застосовуються тільки на витрати березня?
Если пишет, то надо загасить. У меня тоже траты в феврале были существенные, но пишет что сумма к погашению 0.
Змінюють умови оплати за неактивні рахунки. https://tascombank.ua/news/62399bbbc014370019c36d1b Набралась добра купа карток В5, Пудр і Платівок всіх валют, у тому числі і кредиток з лімітом. Звісно вже не використовуються, кредитки погашені, дебетки обнулені, мабуть вже і далі не до користування. Варто закрити, чи нехай будуть? Сподіваюсь з кредиток вони списувати гроші не будуть?