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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 13:39

  reef написав: Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?

В5>Ощадний>Платівка>Спорт/Ізя(без додавання їх в т2ю)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 22:53

  KVV написав:
  reef написав: Как их оттуда вывести, чтобы не заморачиваться с покупками?
И второй вопрос, как с Ощадного вывести без комиссии на карту другого банка?

В5>Ощадний>Платівка>Спорт/Ізя(без додавання їх в т2ю)

отказывается переводить на Ощадный
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:22

  tmp01 написав:
  Кащей написав:
  tmp01 написав:Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Это значит, что грейс-период по февральским тратам продляется до 30 апреля?

Похоже на то.
Дословно: "Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість."

Именно так, ничего не платим до конца апреля.
Смотрите у себе в приложении "Сумма к погашению"
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 12:50

"Сума до погашення 5***₴"
Витрати лютого. В березні не витрачав. ТОЧНО можна не гасити ці 5к в березні? Чи як в інших банках - зміни з 1 березня, тобто застосовуються тільки на витрати березня?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 14:27

  alibob написав:"Сума до погашення 5***₴"
Витрати лютого. В березні не витрачав. ТОЧНО можна не гасити ці 5к в березні? Чи як в інших банках - зміни з 1 березня, тобто застосовуються тільки на витрати березня?

Вам Тася пише суму до погашення у додатку? У мене при наявностi боргу за лютий пише 0.00. Якщо у вас там якесь число то вважаю, що для того щоб уникнути халепи цю суму обов'язково треба загасити до дати, що вказана у додатку. Канiкули саме у тих у кого там Тася нуль намалювала
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:45

Re: ТАСКОМБАНК

  alibob написав:"Сума до погашення 5***₴"

а вам таки нуна это заплатить до конца марта!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:46

Re: ТАСКОМБАНК

  alibob написав:Сума до погашення 5***₴"
Витрати лютого. В березні не витрачав. ТОЧНО можна не гасити ці 5к в березні? Чи як в інших банках - зміни з 1 березня, тобто застосовуються тільки на витрати березня?

Если пишет, то надо загасить.
У меня тоже траты в феврале были существенные, но пишет что сумма к погашению 0.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 18:54

Змінюють умови оплати за неактивні рахунки.
https://tascombank.ua/news/62399bbbc014370019c36d1b
Набралась добра купа карток В5, Пудр і Платівок всіх валют, у тому числі і кредиток з лімітом. Звісно вже не використовуються, кредитки погашені, дебетки обнулені, мабуть вже і далі не до користування. Варто закрити, чи нехай будуть? Сподіваюсь з кредиток вони списувати гроші не будуть?
valya
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 19:32

Re: ТАСКОМБАНК

  valya написав:з кредиток вони списувати гроші не будуть?

Не будут, только за счет собственных средств.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:17

Кстати, с 22.04 курвиметры ещё будут взимать 20 грн. в месяц за GSM-банкинг (пока что бесплатный у кредитки). Ну и ещё ряд ухудшений, по ссылке выше. Кому важно - не прощёлкайте.
Wingless Hussar
 
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