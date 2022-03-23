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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 10:44
Wingless Hussar написав:
Кстати, с 22.04 курвиметры ещё будут взимать 20 грн. в месяц за GSM-банкинг (пока что бесплатный у кредитки). Ну и ещё ряд ухудшений, по ссылке выше. Кому важно - не прощёлкайте.
И как от этого отказаться?
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:46
M-Audio написав: Wingless Hussar написав:
Кстати, с 22.04 курвиметры ещё будут взимать 20 грн. в месяц за GSM-банкинг (пока что бесплатный у кредитки). Ну и ещё ряд ухудшений, по ссылке выше. Кому важно - не прощёлкайте.
И как от этого отказаться?
Отключить в приложении.
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:49
Смекалка. вторая находка.
З 23 березня клієнти «monobank» можуть знімати готівку у касах «ТАСКОМБАНК». Для зняття готівки необхідно надати паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу) та картку. Ліміт зняття готівки — 100 000₴ на добу, а тариф становить 1.5% від суми зняття.
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Додано: Сер 23 бер, 2022 10:56
с карты таскомбанка без комиссии в каких банкоматах партнерах можно снимать наличку?
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Олежан
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:04
Олежан написав:
с карты таскомбанка без комиссии в каких банкоматах партнерах можно снимать наличку?
З Платівки -- в будь-яких, но там можливі мізерні лімити на чужі картки
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:05
Wingless Hussar написав:
Кстати, с 22.04 курвиметры ещё будут взимать 20 грн. в месяц за GSM-банкинг (пока что бесплатный у кредитки). Ну и ещё ряд ухудшений, по ссылке выше. Кому важно - не прощёлкайте.
отэта жлобство.. ладно за смс, и была бы возможность их отключить, пушей бы хватило.. как в альфе.. но тут всё платное О_о
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