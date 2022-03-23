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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:44

  Wingless Hussar написав:Кстати, с 22.04 курвиметры ещё будут взимать 20 грн. в месяц за GSM-банкинг (пока что бесплатный у кредитки). Ну и ещё ряд ухудшений, по ссылке выше. Кому важно - не прощёлкайте.

И как от этого отказаться?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:46

  M-Audio написав:
  Wingless Hussar написав:Кстати, с 22.04 курвиметры ещё будут взимать 20 грн. в месяц за GSM-банкинг (пока что бесплатный у кредитки). Ну и ещё ряд ухудшений, по ссылке выше. Кому важно - не прощёлкайте.

И как от этого отказаться?

Отключить в приложении.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4172
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:49

Смекалка. вторая находка.

З 23 березня клієнти «monobank» можуть знімати готівку у касах «ТАСКОМБАНК». Для зняття готівки необхідно надати паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу) та картку. Ліміт зняття готівки — 100 000₴ на добу, а тариф становить 1.5% від суми зняття.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:56

Re: ТАСКОМБАНК

с карты таскомбанка без комиссии в каких банкоматах партнерах можно снимать наличку?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:04

  Олежан написав:с карты таскомбанка без комиссии в каких банкоматах партнерах можно снимать наличку?

З Платівки -- в будь-яких, но там можливі мізерні лімити на чужі картки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:05

  Wingless Hussar написав:Кстати, с 22.04 курвиметры ещё будут взимать 20 грн. в месяц за GSM-банкинг (пока что бесплатный у кредитки). Ну и ещё ряд ухудшений, по ссылке выше. Кому важно - не прощёлкайте.

отэта жлобство.. ладно за смс, и была бы возможность их отключить, пушей бы хватило.. как в альфе.. но тут всё платное О_о
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 15:48

Re: ТАСКОМБАНК

Если отключить "GSM-банкинг" в приложении, приходят ли после этого
1. пуши по транзакциям в приложение?
2. 3Д-секьюрные СМС?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 16:23

Я на віртуальних платівках забув відключити інформування, пуші приходили, гроші через картки теж проходили, але поки нічого не списало. Може все ж пуші не підпадають під цей пункт?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:13

Re: ТАСКОМБАНК

В тарифах написано, что плата снимается ежемесячно авансом в день подключения услуги. Соответственно, если денег в этот день на счете нет, то и плата не снимается. Правда, в этом случае и услуга не должна предоставляться, но пуши приходят.
Тазобедренная логика.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:24

Re: ТАСКОМБАНК

Чи можна якось уникнути плати в 20 грн. по кредитці В5 та додатковій до неї Пудрі?
V2
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