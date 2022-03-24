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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:23

Похоже, пора закрывать Тасины кредитки.
Не тот изюм стал ((
tmp01
 
Повідомлень: 927
З нами з: 14.03.12
Подякував: 122 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:39

Кащей

Добрий день

Інформуємо, що після відключення послуги інформування:
1) Клієнт не буде отримувати смс у вигляді PUSH повідомлень;
2) Смс-повідомлення з кодом підтвердження операції будуть і надалі відправлятися.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2887
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 216 раз.
 
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  #<1 ... 35363738
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ТАСКОМБАНК (372)
24.03.2022 14:39
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