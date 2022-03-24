Похоже, пора закрывать Тасины кредитки.
Не тот изюм стал ((
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 14:39
Кащей
Добрий день
Інформуємо, що після відключення послуги інформування:
1) Клієнт не буде отримувати смс у вигляді PUSH повідомлень;
2) Смс-повідомлення з кодом підтвердження операції будуть і надалі відправлятися.
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