Інформуємо, що після відключення послуги інформування: 1) Клієнт не буде отримувати смс у вигляді PUSH повідомлень; 2) Смс-повідомлення з кодом підтвердження операції будуть і надалі відправлятися.
Т.е. таки пуши за 20грн/мес. А харя не лусне? Вы выписку и синхру карты со счетом до сих пор нормально сделать не можете, а горы золотые хочете за т.н. услуги. Ганьба!!
та не то слово...прям позор какой то , смс - прям золотые стали ....А например по Вике так вообще запредельные тарифы - сначала убили кешбек за комунальные и не отменили 365 грн за карту , так теперь еще и смс - платные , как только ситуация поправится - пойдет эта карта за русским кораблем... банда с большой дороги...
Якщо Вас цікавлять тарифи карткового продукту, а саме послуга інформування - дійсно, змінюється розмір тарифу за послугу інформування.
Звертаємо увагу, що тарифи змінюються з 22.04.2022 року.
Тобто, надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів, становитиме 20,00 грн. При відсутності оплати, послуга не надається, після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично.
Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
Amethyst написав:Т.е. таки пуши за 20грн/мес. А харя не лусне? Вы выписку и синхру карты со счетом до сих пор нормально сделать не можете, а горы золотые хочете за т.н. услуги. Ганьба!!
та не то слово...прям позор какой то , смс - прям золотые стали ....А например по Вике так вообще запредельные тарифы - сначала убили кешбек за комунальные и не отменили 365 грн за карту , так теперь еще и смс - платные , как только ситуация поправится - пойдет эта карта за русским кораблем... банда с большой дороги...
меня сразило наповал, что эти кучерявые творят
klug написав:Замахали ТАСьку зі своєю валютою - вже не знає, куди її складати:
З 11 березня комісія за прийом готівкової іноземної валюти в касі банку з метою зарахування на поточні, карткові, ощадні рахунки клієнтів фізичних осіб в ТАСКОМБАНК становитиме:
1% від суми, якщо сума поповнення до 5 тисяч доларів США чи євро;
2% від суми, якщо сума поповнення перевищує 5 тисяч доларів США чи євро.
*Комісія сплачується в гривні за курсом Національного банку України.
TASCOMBANK написав:Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
TASCOMBANK написав:Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
Ещё вроде в приложении такой пунктик есть
Я вчера через приложение отключила. Не нравится мне теперь такая вот формулировка представителя банка:"після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично" Помню ранее люди жаловались, что по Плативке были случаи автоматического подключения смс и начисления платы потом. Как бы и по Б5 такого не было теперь.