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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:23

Похоже, пора закрывать Тасины кредитки.
Не тот изюм стал ((
tmp01
 
Повідомлень: 928
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:39

Кащей

Добрий день

Інформуємо, що після відключення послуги інформування:
1) Клієнт не буде отримувати смс у вигляді PUSH повідомлень;
2) Смс-повідомлення з кодом підтвердження операції будуть і надалі відправлятися.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:35

  TASCOMBANK написав:Кащей

Добрий день

Інформуємо, що після відключення послуги інформування:
1) Клієнт не буде отримувати смс у вигляді PUSH повідомлень;
2) Смс-повідомлення з кодом підтвердження операції будуть і надалі відправлятися.

Т.е. таки пуши за 20грн/мес.
А харя не лусне? :evil:
Вы выписку и синхру карты со счетом до сих пор нормально сделать не можете, а горы золотые хочете за т.н. услуги. Ганьба!!
Amethyst
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Повідомлень: 2032
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 16:13

  Amethyst написав:
  TASCOMBANK написав:Кащей

Добрий день

Інформуємо, що після відключення послуги інформування:
1) Клієнт не буде отримувати смс у вигляді PUSH повідомлень;
2) Смс-повідомлення з кодом підтвердження операції будуть і надалі відправлятися.

Т.е. таки пуши за 20грн/мес.
А харя не лусне? :evil:
Вы выписку и синхру карты со счетом до сих пор нормально сделать не можете, а горы золотые хочете за т.н. услуги. Ганьба!!

та не то слово...прям позор какой то , смс - прям золотые стали ....А например по Вике так вообще запредельные тарифы - сначала убили кешбек за комунальные и не отменили 365 грн за карту , так теперь еще и смс - платные , как только ситуация поправится - пойдет эта карта за русским кораблем... банда с большой дороги...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:54

V2

Доброго вечора.

Якщо Вас цікавлять тарифи карткового продукту, а саме послуга інформування - дійсно, змінюється розмір тарифу за послугу інформування.

Звертаємо увагу, що тарифи змінюються з 22.04.2022 року.

Тобто, надання інформації по рахунку засобами GSM-банкінгу/ PUSH-повідомленнями, за 30 днів, становитиме 20,00 грн.
При відсутності оплати, послуга не надається, після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично.

Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:55

  -VICTOR- написав:
  Amethyst написав:Т.е. таки пуши за 20грн/мес.
А харя не лусне? :evil:
Вы выписку и синхру карты со счетом до сих пор нормально сделать не можете, а горы золотые хочете за т.н. услуги. Ганьба!!

та не то слово...прям позор какой то , смс - прям золотые стали ....А например по Вике так вообще запредельные тарифы - сначала убили кешбек за комунальные и не отменили 365 грн за карту , так теперь еще и смс - платные , как только ситуация поправится - пойдет эта карта за русским кораблем... банда с большой дороги...


меня сразило наповал, что эти кучерявые творят
  klug написав:Замахали ТАСьку зі своєю валютою - вже не знає, куди її складати:
З 11 березня комісія за прийом готівкової іноземної валюти в касі банку з метою зарахування на поточні, карткові, ощадні рахунки клієнтів фізичних осіб в ТАСКОМБАНК становитиме:

1% від суми, якщо сума поповнення до 5 тисяч доларів США чи євро;

2% від суми, якщо сума поповнення перевищує 5 тисяч доларів США чи євро.

*Комісія сплачується в гривні за курсом Національного банку України.

https://tascombank.ua/news/do-uvagy-kli ... 0019832c27


как будто самый надежнейший банк для валюты со швейцарскими стандартами
:mrgreen: :mrgreen:

Тас, не стыдно ? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:57

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580


Тобто, чи правильно розумію:
1. 20 грн./міс. буде по кожному картковому продукту?
2. Відключити можна через 0800.
3. Після такого відключення - смс-підтвердження щодо операцій однаково буде приходити?

з.і. з цими 20 грн. ТАС, справді, трішки перегинає палицю!!!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:58

  TASCOMBANK написав:Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).

Ещё вроде в приложении такой пунктик есть
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:27

  Вкладчик1234 написав:
  TASCOMBANK написав:Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).

Ещё вроде в приложении такой пунктик есть

Я вчера через приложение отключила. Не нравится мне теперь такая вот формулировка представителя банка:"після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично"
Помню ранее люди жаловались, что по Плативке были случаи автоматического подключения смс и начисления платы потом. Как бы и по Б5 такого не было теперь.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:34

  V2 написав:з.і. з цими 20 грн. ТАС, справді, трішки перегинає палицю!!!

Если бы только с этим ((

1. Многим обнулили и не восстановили кредитные лимиты.
2. Обнулили кешбек.
3. Не ослабили НИ ОДНОЙ комиссии в военное время для помощи людям (даже жадный Приват молодец в этом)

В свете этого - лично для меня привлекательность банка также "обнулилась".
tmp01
 
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  #<1 ... 36373839>
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