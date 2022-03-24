Я так понял, это если услуга подключена - но не оплачена. Она уходит в "режим ожидания". Как только деньги заходят - то "подключается"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 бер, 2022 21:45
Я так понял, это если услуга подключена - но не оплачена. Она уходит в "режим ожидания". Как только деньги заходят - то "подключается"
Додано: Чет 24 бер, 2022 21:55
а в приложении нельзя отключить эту услугу?
Самое смешное, что долларов они со счетов не выдают. Нету их.
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