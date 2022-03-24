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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:45

  lara_08 написав:Не нравится мне теперь такая вот формулировка представителя банка:"після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично"

Я так понял, это если услуга подключена - но не оплачена. Она уходит в "режим ожидания". Как только деньги заходят - то "подключается"
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:55

  TASCOMBANK написав:V2
Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).

а в приложении нельзя отключить эту услугу?

З 11 березня комісія за прийом готівкової іноземної валюти в касі банку з метою зарахування на поточні, карткові, ощадні рахунки клієнтів фізичних осіб в ТАСКОМБАНК становитиме:
Самое смешное, что долларов они со счетов не выдают. Нету их.
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  #<1 ... 36373839
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