Я так понял, это если услуга подключена - но не оплачена. Она уходит в "режим ожидания". Как только деньги заходят - то "подключается"
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Додано: Чет 24 бер, 2022 21:45
Я так понял, это если услуга подключена - но не оплачена. Она уходит в "режим ожидания". Как только деньги заходят - то "подключается"
Додано: Чет 24 бер, 2022 21:55
а в приложении нельзя отключить эту услугу?
Самое смешное, что долларов они со счетов не выдают. Нету их.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:00
Re: ТАСКОМБАНК
В tas2u пополнение мобильного стало 3 грн.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:06
Re: ТАСКОМБАНК
В феврале переоформляли пенсионную карту, но не успели ее получить. В итоге уже 2 пенсии пришли на счёт, но карта не активна. Отделения закрыты. На горячей линии отказываются активировать карту без посещения отделения. Хотя есть возможность вывести деньги через T2U
Глухой угол, пенсионера во время войны оставили без пенсии.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:14
Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:00
Могу ошибаться, но мне кажется Тася взяла курс на отказ от физиков в принципе. Уж очень много "недружественных" шагов в отношении физических лиц. Тут и комисии по валюте (за пополнение счетов налом и за конверсионные операции в валютах отличных от валюты карты), и обнуление кредитных лимитов ( или установление их на уровне долга на 24.02.2022), и платное GSM информирование, теперь вот комис за пополнение мобильных. Есть ещё отказ от кэшбека но там как бы объяснение отсутствие интерченджа от МПС. Банк и раньше был не сильно лояльный по отношению к физикам, а сейчас и вовсе закручивает гайки где только можно. Думаю Сергей Леонидович может отдать розницу на Анну Сергеевну ну и частично спортсменам а сам сосредоточится на каких глобальных вопросах . Хотя каких? Глобально Тася так себе банчик - ни богу свечка ни черту кочерга.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:10
На отказ от розницы не похоже.
Куча отделений, свои карты пытаются развивать. Кешбек - виноват интерчейндж.
А вот нынешние изменения - выглядят как попытка компенсировать свои убытки за счёт клиентов.
Всем тяжело. Ладно - обнулили кешбеки. Но дополнительно стричь клиентов - это как-то "не по-партнёрски", имхо.
Хотя и правда, банчок особой халявой для клиентов не отличался: взять хотя бы платные карты, местами платное информирование, страховки
Что поделать - будем соответствующе реагировать
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