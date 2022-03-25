Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:00

Вкладчик1234 написав: акет написав: В tas2u пополнение мобильного стало 3 грн. В tas2u пополнение мобильного стало 3 грн.

Вот это ганьба!



Тас вводит санкции против клиентов? Вот это ганьба!Тас вводит санкции против клиентов?

Могу ошибаться, но мне кажется Тася взяла курс на отказ от физиков в принципе. Уж очень много "недружественных" шагов в отношении физических лиц. Тут и комисии по валюте (за пополнение счетов налом и за конверсионные операции в валютах отличных от валюты карты), и обнуление кредитных лимитов ( или установление их на уровне долга на 24.02.2022), и платное GSM информирование, теперь вот комис за пополнение мобильных. Есть ещё отказ от кэшбека но там как бы объяснение отсутствие интерченджа от МПС. Банк и раньше был не сильно лояльный по отношению к физикам, а сейчас и вовсе закручивает гайки где только можно. Думаю Сергей Леонидович может отдать розницу на Анну Сергеевну ну и частично спортсменам а сам сосредоточится на каких глобальных вопросах. Хотя каких? Глобально Тася так себе банчик - ни богу свечка ни черту кочерга.