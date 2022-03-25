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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:45

  lara_08 написав:Не нравится мне теперь такая вот формулировка представителя банка:"після надходження коштів на картковий рахунок, послуга буде підключена автоматично"

Я так понял, это если услуга подключена - но не оплачена. Она уходит в "режим ожидания". Как только деньги заходят - то "подключается"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:55

  TASCOMBANK написав:V2
Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).

а в приложении нельзя отключить эту услугу?

З 11 березня комісія за прийом готівкової іноземної валюти в касі банку з метою зарахування на поточні, карткові, ощадні рахунки клієнтів фізичних осіб в ТАСКОМБАНК становитиме:
Самое смешное, что долларов они со счетов не выдают. Нету их.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:00

Re: ТАСКОМБАНК

В tas2u пополнение мобильного стало 3 грн.
акет
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:06

Re: ТАСКОМБАНК

В феврале переоформляли пенсионную карту, но не успели ее получить. В итоге уже 2 пенсии пришли на счёт, но карта не активна. Отделения закрыты. На горячей линии отказываются активировать карту без посещения отделения. Хотя есть возможность вывести деньги через T2U
Глухой угол, пенсионера во время войны оставили без пенсии.
zuker1111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:14

  акет написав:В tas2u пополнение мобильного стало 3 грн.

Вот это ганьба!

Тас вводит санкции против клиентов?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:00

  Вкладчик1234 написав:
  акет написав:В tas2u пополнение мобильного стало 3 грн.

Вот это ганьба!

Тас вводит санкции против клиентов?

Могу ошибаться, но мне кажется Тася взяла курс на отказ от физиков в принципе. Уж очень много "недружественных" шагов в отношении физических лиц. Тут и комисии по валюте (за пополнение счетов налом и за конверсионные операции в валютах отличных от валюты карты), и обнуление кредитных лимитов ( или установление их на уровне долга на 24.02.2022), и платное GSM информирование, теперь вот комис за пополнение мобильных. Есть ещё отказ от кэшбека но там как бы объяснение отсутствие интерченджа от МПС. Банк и раньше был не сильно лояльный по отношению к физикам, а сейчас и вовсе закручивает гайки где только можно. Думаю Сергей Леонидович может отдать розницу на Анну Сергеевну ну и частично спортсменам а сам сосредоточится на каких глобальных вопросах ;). Хотя каких? Глобально Тася так себе банчик - ни богу свечка ни черту кочерга.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:10

  WallNutPen написав:Могу ошибаться, но мне кажется Тася взяла курс на отказ от физиков в принципе.

На отказ от розницы не похоже.
Куча отделений, свои карты пытаются развивать. Кешбек - виноват интерчейндж.

А вот нынешние изменения - выглядят как попытка компенсировать свои убытки за счёт клиентов.
Всем тяжело. Ладно - обнулили кешбеки. Но дополнительно стричь клиентов - это как-то "не по-партнёрски", имхо.
Хотя и правда, банчок особой халявой для клиентов не отличался: взять хотя бы платные карты, местами платное информирование, страховки

Что поделать - будем соответствующе реагировать
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:36

  zuker1111 написав:В феврале переоформляли пенсионную карту, но не успели ее получить. В итоге уже 2 пенсии пришли на счёт, но карта не активна. Отделения закрыты. На горячей линии отказываются активировать карту без посещения отделения. Хотя есть возможность вывести деньги через T2U
Глухой угол, пенсионера во время войны оставили без пенсии.

Попробуйте выпустить виртуальную Платівку и на нее перевести по внутрибанку гроши.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:59

  акет написав:В tas2u пополнение мобильного стало 3 грн.

Ганьба !
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:53

  Вкладчик1234 написав:Ладно - обнулили кешбеки. Но дополнительно стричь клиентов - это как-то "не по-партнёрски", имхо.

Ймовірно, що з мобільним схожа ситуація. ТАСька ж не сама цей сервіс організувала (на скільки я розумію), а працює через партнера (Портмоне?), якому має відлистати за кожну операцію. У рамках просування Т2Ю вони платили комісію за клієнта, але зараз стало не до просування. Чи там справді собівартість 3 грн чи 3 коп. я не берусь говорити, але, скільки б не поставили, клієнти будуть бугуртити, тому вони вирішили без зайвої скромності. Думаю, що інші типи оплат не примусять довго на себе чекати.
klug
 
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