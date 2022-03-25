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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:53
WallNutPen написав:
Уж очень много "недружественных" шагов в отношении физических лиц. Тут и комисии по валюте за пополнение счетов налом
а чи хто знає: інші банки такої валютної дискримінації не вводили останнім часом?
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