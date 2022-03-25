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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:53

  WallNutPen написав: Уж очень много "недружественных" шагов в отношении физических лиц. Тут и комисии по валюте за пополнение счетов налом

а чи хто знає: інші банки такої валютної дискримінації не вводили останнім часом?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

Вообще не понимаю для чего теперь этот банк
Кэшбэк нет
Комиссия за все
Плюсов 0
Пуш платные
maxstar
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  #<1 ... 37383940
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