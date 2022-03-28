Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено ⠀ Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня. ⠀ «ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. ⠀ Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України. ⠀ Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких ⠀ Разом до перемоги! Слава Україні
На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно. Также вводится плата за неактивные счета в размере 75 грн. Но списывать в минус не будут. Т.е надо все неактивные счета обнулить
Здравствуйте. Ребята, а можно по конкретней, что изменится с пушами и что необходимо сейчас сделать для не взымания абонплаты? Также как быть со счетами Б5 и Плативка, которые некоторое время не используются?