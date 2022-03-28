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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:53

  WallNutPen написав: Уж очень много "недружественных" шагов в отношении физических лиц. Тут и комисии по валюте за пополнение счетов налом

а чи хто знає: інші банки такої валютної дискримінації не вводили останнім часом?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

Вообще не понимаю для чего теперь этот банк
Кэшбэк нет
Комиссия за все
Плюсов 0
Пуш платные
maxstar
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:55

Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено

Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня.

«ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість.

Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.

Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких

Разом до перемоги! Слава Україні

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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 22:30

Re: ТАСКОМБАНК

На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно. Также вводится плата за неактивные счета в размере 75 грн. Но списывать в минус не будут. Т.е надо все неактивные счета обнулить
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:02

  Алексей77 написав:На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно

Мне сказали, что считается помесячно, в зависимости от даты начала сотрудничества с конкретным клиентом. Дату мою горячка мне сказала, нужно отключить ДО НЕЁ. Имейте в виду.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:58

Re: ТАСКОМБАНК

Здравствуйте. Ребята, а можно по конкретней, что изменится с пушами и что необходимо сейчас сделать для не взымания абонплаты?
Также как быть со счетами Б5 и Плативка, которые некоторое время не используются?
_PORT_UA
 
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