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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:53

  WallNutPen написав: Уж очень много "недружественных" шагов в отношении физических лиц. Тут и комисии по валюте за пополнение счетов налом

а чи хто знає: інші банки такої валютної дискримінації не вводили останнім часом?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 20:45

Re: ТАСКОМБАНК

Вообще не понимаю для чего теперь этот банк
Кэшбэк нет
Комиссия за все
Плюсов 0
Пуш платные
maxstar
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:55

Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено

Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня.

«ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість.

Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.

Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких

Разом до перемоги! Слава Україні

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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 22:30

Re: ТАСКОМБАНК

На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно. Также вводится плата за неактивные счета в размере 75 грн. Но списывать в минус не будут. Т.е надо все неактивные счета обнулить
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:02

  Алексей77 написав:На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно

Мне сказали, что считается помесячно, в зависимости от даты начала сотрудничества с конкретным клиентом. Дату мою горячка мне сказала, нужно отключить ДО НЕЁ. Имейте в виду.
Wingless Hussar
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:58

Re: ТАСКОМБАНК

Здравствуйте. Ребята, а можно по конкретней, что изменится с пушами и что необходимо сейчас сделать для не взымания абонплаты?
Также как быть со счетами Б5 и Плативка, которые некоторое время не используются?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:39

  _PORT_UA написав:Здравствуйте. Ребята, а можно по конкретней, что изменится с пушами и что необходимо сейчас сделать для не взымания абонплаты?

Позвонить на ГЛ и отключить СМС и пуши.
Я так и сделал, по всем картам и кредитным и дебитным.
Также как быть со счетами Б5 и Плативка, которые некоторое время не используются?

Убрать свои средства. За счет КЛ не будет списываться неактивность.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:54

  Вкладчик1234 написав:
Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено

Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня.

«ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість.

Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.

Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких

Разом до перемоги! Слава Україні

https://t.me/tabfinance/356

На офиц.сайте банка до сих пор каникулы "до конца марта":
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.

Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. Одночасно дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов'язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.

Пільговий період за картками Велика П’ятірка, Pudra Card, Lime Card, Marsala Card продовжено ще на один місяць до 31 березня 2022 року.

Прошу офіційного представника банку прокоментувати, де можна ознайомитись з офіційною позицією банку щодо термінів погашення заборгованності пільгового періоду по витратам з кредитних карток Таскомбанку, здійснених у лютому?
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:12

  pharus написав:
  Вкладчик1234 написав:
Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено

Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня.

«ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість.

Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.

Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких

Разом до перемоги! Слава Україні

https://t.me/tabfinance/356

На офиц.сайте банка до сих пор каникулы "до конца марта":
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.

Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. Одночасно дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов'язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.

Пільговий період за картками Велика П’ятірка, Pudra Card, Lime Card, Marsala Card продовжено ще на один місяць до 31 березня 2022 року.

Прошу офіційного представника банку прокоментувати, де можна ознайомитись з офіційною позицією банку щодо термінів погашення заборгованності пільгового періоду по витратам з кредитних карток Таскомбанку, здійснених у лютому?


Эта информация с официальной страницы ТАСКОМБАНКа в ФБ: https://www.facebook.com/tascombank/pho ... 6291417568
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