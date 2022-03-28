Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено ⠀ Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня. ⠀ «ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. ⠀ Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України. ⠀ Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких ⠀ Разом до перемоги! Слава Україні
На гор. линии сказали, что СМС и пуш по В5 и Пудре будут платными только с 22 апреля 2022г. Т.е до этого времени можно пока пользоваться информированием бесплатно. Также вводится плата за неактивные счета в размере 75 грн. Но списывать в минус не будут. Т.е надо все неактивные счета обнулить
Здравствуйте. Ребята, а можно по конкретней, что изменится с пушами и что необходимо сейчас сделать для не взымания абонплаты? Также как быть со счетами Б5 и Плативка, которые некоторое время не используются?
Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено ⠀ Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня. ⠀ «ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. ⠀ Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України. ⠀ Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких ⠀ Разом до перемоги! Слава Україні
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. Одночасно дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов'язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.
Пільговий період за картками Велика П’ятірка, Pudra Card, Lime Card, Marsala Card продовжено ще на один місяць до 31 березня 2022 року.
Прошу офіційного представника банку прокоментувати, де можна ознайомитись з офіційною позицією банку щодо термінів погашення заборгованності пільгового періоду по витратам з кредитних карток Таскомбанку, здійснених у лютому?
Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено ⠀ Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня. ⠀ «ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. ⠀ Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України. ⠀ Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких ⠀ Разом до перемоги! Слава Україні
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. Одночасно дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов'язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.
Пільговий період за картками Велика П’ятірка, Pudra Card, Lime Card, Marsala Card продовжено ще на один місяць до 31 березня 2022 року.
Прошу офіційного представника банку прокоментувати, де можна ознайомитись з офіційною позицією банку щодо термінів погашення заборгованності пільгового періоду по витратам з кредитних карток Таскомбанку, здійснених у лютому?