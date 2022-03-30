Как всегда формулировки выписаны таким образом, чтобы в любой момент можно было сказать, что никто ничего не обещал. Что значит "не будем выставлять счета по кредитным картам"? Они их вообще выставляли? Ладно, пускай уведомление об обязательном платеже можно, с натяжкой, назвать выставленным счетом. Но что значит "кроме случаев просроченной задолженности"? Срок оплаты пропущен, задолженность стала просроченной, всё, можно начислять и проценты и штрафы. А то, что "счета не выставлены" - это же не отменяет факта пропуска срока платежа. А что со льготным периодом? Вообще никакой информации и никакого упоминания.
Пришлось погасить всё, на всякий случай, благо там мне не успели кредитного лимита хорошего налить, и сумма была небольшая.
Как всегда формулировки выписаны таким образом, чтобы в любой момент можно было сказать, что никто ничего не обещал. Что значит "не будем выставлять счета по кредитным картам"? Они их вообще выставляли? Ладно, пускай уведомление об обязательном платеже можно, с натяжкой, назвать выставленным счетом. Но что значит "кроме случаев просроченной задолженности"? Срок оплаты пропущен, задолженность стала просроченной, всё, можно начислять и проценты и штрафы. А то, что "счета не выставлены" - это же не отменяет факта пропуска срока платежа. А что со льготным периодом? Вообще никакой информации и никакого упоминания.
Пришлось погасить всё, на всякий случай, благо там мне не успели кредитного лимита хорошего налить, и сумма была небольшая.
Таскомбанк в приложении всегда выставлял ОМП и сумму оплаты чтобы оставаться в грейсе. Сейчас там по нулям. Наверное тем у кого просрочка там не нули. Думаю ориентироваться на то что светит приложение тоже как то стоит
Как всегда формулировки выписаны таким образом, чтобы в любой момент можно было сказать, что никто ничего не обещал. Что значит "не будем выставлять счета по кредитным картам"? Они их вообще выставляли? Ладно, пускай уведомление об обязательном платеже можно, с натяжкой, назвать выставленным счетом. Но что значит "кроме случаев просроченной задолженности"? Срок оплаты пропущен, задолженность стала просроченной, всё, можно начислять и проценты и штрафы. А то, что "счета не выставлены" - это же не отменяет факта пропуска срока платежа. А что со льготным периодом? Вообще никакой информации и никакого упоминания.
Пришлось погасить всё, на всякий случай, благо там мне не успели кредитного лимита хорошего налить, и сумма была небольшая.
Таскомбанк в приложении всегда выставлял ОМП и сумму оплаты чтобы оставаться в грейсе. Сейчас там по нулям. Наверное тем у кого просрочка там не нули. Думаю ориентироваться на то что светит приложение тоже как то стоит
Да, в середине марта уже обсуждали, эти нули к погашению в апликухе - единственный официальный ориентир. У кого просрочка - не нули. Но остается открытым вопрос, не обернутся ли нули в этом месяце дополнительными % доплаты в следующем месяце к тратам продленного "льготного" периода. Надо расшевелить официального представителя банка вопросами в ЛС, давайте организуемся