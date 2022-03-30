Додано: Вів 29 бер, 2022 11:07

unknownurl написав: Вот официальная информация на сайте ТАСа: https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 0019e94678 Вот официальная информация на сайте ТАСа:

Как всегда формулировки выписаны таким образом, чтобы в любой момент можно было сказать, что никто ничего не обещал.Что значит "не будем выставлять счета по кредитным картам"? Они их вообще выставляли? Ладно, пускай уведомление об обязательном платеже можно, с натяжкой, назвать выставленным счетом. Но что значит "кроме случаев просроченной задолженности"? Срок оплаты пропущен, задолженность стала просроченной, всё, можно начислять и проценты и штрафы. А то, что "счета не выставлены" - это же не отменяет факта пропуска срока платежа. А что со льготным периодом? Вообще никакой информации и никакого упоминания.Пришлось погасить всё, на всякий случай, благо там мне не успели кредитного лимита хорошего налить, и сумма была небольшая.