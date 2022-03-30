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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
40%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:56

  pharus написав:
  unknownurl написав:Эта информация с официальной страницы ТАСКОМБАНКа в ФБ: https://www.facebook.com/tascombank/pho ... 6291417568
Так кредитные каникулы относится же к неначислению штрафов и минимального платежа (при том, что проценты продолжают начисляться), а что с льготным периодом? До 1 апреля и все?
Пільговий період за картками Велика П’ятірка, Pudra Card, Lime Card, Marsala Card продовжено ще на один місяць до 31 березня 2022 року.


Хотелось бы увидеть непротиворечивую информацию от официального представителя банка

Вот официальная информация на сайте ТАСа: https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 0019e94678
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:07

  unknownurl написав:Вот официальная информация на сайте ТАСа: https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 0019e94678

Как всегда формулировки выписаны таким образом, чтобы в любой момент можно было сказать, что никто ничего не обещал.
Что значит "не будем выставлять счета по кредитным картам"? Они их вообще выставляли? Ладно, пускай уведомление об обязательном платеже можно, с натяжкой, назвать выставленным счетом. Но что значит "кроме случаев просроченной задолженности"? Срок оплаты пропущен, задолженность стала просроченной, всё, можно начислять и проценты и штрафы. А то, что "счета не выставлены" - это же не отменяет факта пропуска срока платежа. А что со льготным периодом? Вообще никакой информации и никакого упоминания.

Пришлось погасить всё, на всякий случай, благо там мне не успели кредитного лимита хорошего налить, и сумма была небольшая.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:21

  M-Audio написав:
  unknownurl написав:Вот официальная информация на сайте ТАСа: https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 0019e94678

Как всегда формулировки выписаны таким образом, чтобы в любой момент можно было сказать, что никто ничего не обещал.
Что значит "не будем выставлять счета по кредитным картам"? Они их вообще выставляли? Ладно, пускай уведомление об обязательном платеже можно, с натяжкой, назвать выставленным счетом. Но что значит "кроме случаев просроченной задолженности"? Срок оплаты пропущен, задолженность стала просроченной, всё, можно начислять и проценты и штрафы. А то, что "счета не выставлены" - это же не отменяет факта пропуска срока платежа. А что со льготным периодом? Вообще никакой информации и никакого упоминания.

Пришлось погасить всё, на всякий случай, благо там мне не успели кредитного лимита хорошего налить, и сумма была небольшая.

Таскомбанк в приложении всегда выставлял ОМП и сумму оплаты чтобы оставаться в грейсе. Сейчас там по нулям. Наверное тем у кого просрочка там не нули. Думаю ориентироваться на то что светит приложение тоже как то стоит
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:37

  WallNutPen написав:
  M-Audio написав:
  unknownurl написав:Вот официальная информация на сайте ТАСа: https://tascombank.ua/news/kredytni-kan ... 0019e94678

Как всегда формулировки выписаны таким образом, чтобы в любой момент можно было сказать, что никто ничего не обещал.
Что значит "не будем выставлять счета по кредитным картам"? Они их вообще выставляли? Ладно, пускай уведомление об обязательном платеже можно, с натяжкой, назвать выставленным счетом. Но что значит "кроме случаев просроченной задолженности"? Срок оплаты пропущен, задолженность стала просроченной, всё, можно начислять и проценты и штрафы. А то, что "счета не выставлены" - это же не отменяет факта пропуска срока платежа. А что со льготным периодом? Вообще никакой информации и никакого упоминания.

Пришлось погасить всё, на всякий случай, благо там мне не успели кредитного лимита хорошего налить, и сумма была небольшая.

Таскомбанк в приложении всегда выставлял ОМП и сумму оплаты чтобы оставаться в грейсе. Сейчас там по нулям. Наверное тем у кого просрочка там не нули. Думаю ориентироваться на то что светит приложение тоже как то стоит
Да, в середине марта уже обсуждали, эти нули к погашению в апликухе - единственный официальный ориентир. У кого просрочка - не нули. Но остается открытым вопрос, не обернутся ли нули в этом месяце дополнительными % доплаты в следующем месяце к тратам продленного "льготного" периода. Надо расшевелить официального представителя банка вопросами в ЛС, давайте организуемся
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:11

Re: ТАСКОМБАНК

Продати валюту в додатку можна?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:12

Кочевник, можно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:16

  Кащей написав:
  TASCOMBANK написав:V2 Відключити дану послугу Ви можете, зателефонувавши в Контакт-центр Банку за тел.: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора зв’язку).

а в приложении нельзя отключить эту услугу?
таке ж питання!

ну от, стоїть у тас2ю на всіх картах повзунок "GSM інформ відключено" - так треба додатково ще й дзвонити "відключати"? чи ні?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 15:38

Re: ТАСКОМБАНК

Прислали только что в вайбер сообщение
"за вашою кредитною карткою *0664 встановлено кредитний ліміт – 8300 грн."

То есть такой, который был до того, как срезали до нуля. Но 0664— это последние цифры старой карты, до перевыпуска. В ТАС2Ю лимита никакого не видно, только свои средства.
Шо це було?..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:03

Re: ТАСКОМБАНК

Ferlakur, счёт старой же карты не закрыт?
Возможно, что банк ориентируется на первую картуч которая привяза или была привязана к данному счёту.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:16

  Ferlakur написав:Прислали только что в вайбер сообщение
"за вашою кредитною карткою *0664 встановлено кредитний ліміт – 8300 грн."

То есть такой, который был до того, как срезали до нуля. Но 0664— это последние цифры старой карты, до перевыпуска. В ТАС2Ю лимита никакого не видно, только свои средства.
Шо це було?..

Только что получил аналогичное сообщение. Также последние цифры старой карты. Правда, лимит уменьшили в три раза и в ТАС2Ю его тоже не видно. Отсрочкой платежа не пользовался и в середине марта погасил полностью долг.
Igneus
 
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