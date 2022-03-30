Ferlakur написав:Прислали только что в вайбер сообщение "за вашою кредитною карткою *0664 встановлено кредитний ліміт – 8300 грн."
То есть такой, который был до того, как срезали до нуля. Но 0664— это последние цифры старой карты, до перевыпуска. В ТАС2Ю лимита никакого не видно, только свои средства. Шо це було?..
Только что получил аналогичное сообщение. Также последние цифры старой карты. Правда, лимит уменьшили в три раза и в ТАС2Ю его тоже не видно. Отсрочкой платежа не пользовался и в середине марта погасил полностью долг.
Дружині по пудрі прийшло, здається ліміт такий самий, в тас2ю коректно почало відображатись десь за 40 хв, по іншим акам тішина...
Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено ⠀ Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня. ⠀ «ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. ⠀ Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України. ⠀ Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких ⠀ Разом до перемоги! Слава Україні
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.
Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. Одночасно дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов'язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.
Пільговий період за картками Велика П’ятірка, Pudra Card, Lime Card, Marsala Card продовжено ще на один місяць до 31 березня 2022 року.
Прошу офіційного представника банку прокоментувати, де можна ознайомитись з офіційною позицією банку щодо термінів погашення заборгованності пільгового періоду по витратам з кредитних карток Таскомбанку, здійснених у лютому?
Прошу офіційного представника банку проінформувати, де можна ознайомитись з офіційною позицією банку щодо термінів погашення заборгованності пільгового періоду по витратам з кредитної картки "Велика п'ятірка", здійснених у лютому?
Наразі у мобільному застосунку TAS2U відображається сума до погашення в грейс-періоді до 31.03.2022 р. 0,00 грн, хоча у лютому було використано певну суму з кредитного ліміту. Чи дійсно витрачену суму в лютому можна повернути банку до кінця квітня, не порушуючи умов грейс-періоду?
У позавчорашньому повідомленні на сайті банку є умова, що "ТАСКОМБАНК не виставлятиме до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість." Чи не стане заборгованість пільгового періоду по витратам лютого простроченою з 01.04.2022 ? ⠀