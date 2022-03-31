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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:21

  Igneus написав:
  Ferlakur написав:Прислали только что в вайбер сообщение
"за вашою кредитною карткою *0664 встановлено кредитний ліміт – 8300 грн."

То есть такой, который был до того, как срезали до нуля. Но 0664— это последние цифры старой карты, до перевыпуска. В ТАС2Ю лимита никакого не видно, только свои средства.
Шо це було?..

Только что получил аналогичное сообщение. Также последние цифры старой карты. Правда, лимит уменьшили в три раза и в ТАС2Ю его тоже не видно. Отсрочкой платежа не пользовался и в середине марта погасил полностью долг.
Дружині по пудрі прийшло, здається ліміт такий самий, в тас2ю коректно почало відображатись десь за 40 хв, по іншим акам тішина... :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:23

Re: ТАСКОМБАНК

О, уже проявился лимит. А кешбек же тут отменили, я забыл?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:33

  pharus написав:
  Вкладчик1234 написав:
Кредитні канікули за картками «ТАСКОМБАНК» подовжено

Шановні клієнти, зважаючи на складну ситуацію в країні ми подовжуємо дію кредитних канікул за картками до кінця квітня.

«ТАСКОМБАНК» не виставляє до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість.

Одночасно, дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов‘язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.

Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили України та бережіть себе й близьких

Разом до перемоги! Слава Україні

https://t.me/tabfinance/356

На офиц.сайте банка до сих пор каникулы "до конца марта":
Таскомбанк встановив кредитні канікули за картками на період до 01 квітня 2022 року.

Ми скасували платежі за кредитними картками у березні - Банк не буде нараховувати до сплати мінімальний платіж, крім випадків, коли наявна прострочена заборгованість. Одночасно дякуємо клієнтам, які в непрості для нашої країни часи продовжують здійснювати платежі за кредитними зобов'язаннями в повному чи частковому обсязі. Ваша підтримка банківському сектору дуже важлива і допомагає підтримувати фінансову стабільність України.

Пільговий період за картками Велика П’ятірка, Pudra Card, Lime Card, Marsala Card продовжено ще на один місяць до 31 березня 2022 року.

Прошу офіційного представника банку прокоментувати, де можна ознайомитись з офіційною позицією банку щодо термінів погашення заборгованності пільгового періоду по витратам з кредитних карток Таскомбанку, здійснених у лютому?


Прошу офіційного представника банку проінформувати, де можна ознайомитись з офіційною позицією банку щодо термінів погашення заборгованності пільгового періоду по витратам з кредитної картки "Велика п'ятірка", здійснених у лютому?

Наразі у мобільному застосунку TAS2U відображається сума до погашення в грейс-періоді до 31.03.2022 р. 0,00 грн, хоча у лютому було використано певну суму з кредитного ліміту. Чи дійсно витрачену суму в лютому можна повернути банку до кінця квітня, не порушуючи умов грейс-періоду?

У позавчорашньому повідомленні на сайті банку є умова, що "ТАСКОМБАНК не виставлятиме до оплати платежі за кредитними картками у квітні, окрім випадків, коли наявна прострочена заборгованість." Чи не стане заборгованість пільгового періоду по витратам лютого простроченою з 01.04.2022 ? ⠀
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:48

  Ferlakur написав: А кешбек же тут отменили, я забыл?

Да, отменили. С 16-го марта по всем картам.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:55

  Ferlakur написав:О, уже проявился лимит. А кешбек же тут отменили, я забыл?
Появился лимит при полностью погашенном долге?

Мне еще в начале марта срезали лимит на сумму февральского погашения - до суммы КЛ, использованного в феврале. Думаю, с мартовским погашением этой части будет та же история.
Востаннє редагувалось pharus в Чет 31 бер, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:59

Re: ТАСКОМБАНК

Повернули ліміт по картці В5 15т, до того було 29т,от тілька зараз для чого він, є кр. ліміт на моно, пумб. От О банка ліміт обнулила і піднімати відмовляється.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:00

  pavyak написав:Повернули ліміт по картці В5 15т, до того було 29т,от тілька зараз для чого він, є кр. ліміт на моно, пумб. От О банка ліміт обнулила і піднімати відмовляється.
В5 була в мiнусi чи повнiстю погашенi всi витрати?
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:03

  pharus написав:
  Ferlakur написав:О, уже проявился лимит. А кешбек же тут отменили, я забыл?
Появился лимит при полностью погашенном долге?

Да, карта в плюсе.
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:18

  pharus написав:
  pavyak написав:Повернули ліміт по картці В5 15т, до того було 29т,от тілька зараз для чого він, є кр. ліміт на моно, пумб. От О банка ліміт обнулила і піднімати відмовляється.
В5 була в мiнусi чи повнiстю погашенi всi витрати?

Загасив витрати лютого, хоч писало що не треба. Березень лишився в мінусі.
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