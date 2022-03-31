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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 19:51
Додано: Чет 31 бер, 2022 21:22
klug
Так користувався ж,був кл аж 6000 гр, завжди його вчасно гасив,аж раптом як клієнт, я банку став не потрібен,то що, тепер і своє невдоволення не можу висловити?
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