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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:50

Ліміт обнулили,кешбек забрали,який сенс в цій картці? Я про Б5
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 19:51

  гуляйполе написав:Ліміт обнулили,кешбек забрали,який сенс в цій картці? Я про Б5

Який сенс у цьому коментарі, вас хтось примушує нею користуватися?

P.S. ще забули про платні СМСки з 22.04 згадати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 21:22

klug
Так користувався ж,був кл аж 6000 гр, завжди його вчасно гасив,аж раптом як клієнт, я банку став не потрібен,то що, тепер і своє невдоволення не можу висловити?
гуляйполе
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Повідомлень: 380
З нами з: 07.04.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 123 раз.
 
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  #<1 ... 40414243
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