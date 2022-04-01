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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:50
Ліміт обнулили,кешбек забрали,який сенс в цій картці? Я про Б5
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гуляйполе
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Додано: Чет 31 бер, 2022 19:51
гуляйполе написав:
Ліміт обнулили,кешбек забрали,який сенс в цій картці? Я про Б5
Який сенс у цьому коментарі, вас хтось примушує нею користуватися?
P.S. ще забули про платні СМСки з 22.04 згадати.
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klug
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Додано: Чет 31 бер, 2022 21:22
klug
Так користувався ж,був кл аж 6000 гр, завжди його вчасно гасив,аж раптом як клієнт, я банку став не потрібен,то що, тепер і своє невдоволення не можу висловити?
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гуляйполе
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 04:09
гуляйполе написав:
невдоволення не можу висловити?
можете
тут был случай, недовольный клиент укрсиба бы недоволен невозможностью закрыть карту удаленно. так он в инстаграмме запостил дикпик на фоне карты. и рассказал об этом на фейсбуке всему миру. вы можете поступить также
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:00
Тася в Тас2Ю по Большой пятерке и Пудре засветила ОМП и сумму к погашению в грейсе до 29.04.2022 - она равна сумме долга на 1.04.2022. В сумме кроме мартовских есть и долги за февраль, но они тоже в грейсе. Каникулы похоже закончились
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WallNutPen
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:51
klug написав:
платні СМСки з 22.04 згадати.
Ну эта гадасть пока отключается через ГЛ.
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ВIВ
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:00
ВIВ написав: klug написав:
платні СМСки з 22.04 згадати.
Ну эта гадасть пока отключается через ГЛ.
а в додатку - ні ?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:17
flysoulfly написав: ВIВ написав: klug написав:
платні СМСки з 22.04 згадати.
Ну эта гадасть пока отключается через ГЛ.
а в додатку - ні ?
Можна і в додатку, перевіряв на гарячій лінії чи відключено
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extreme_lviv_ua
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:45
ВIВ написав: klug написав:
платні СМСки з 22.04 згадати.
Ну эта гадасть пока отключается через ГЛ.
Тут вроде ж писали, что платные смс не распространяются на Б5?..
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arkavs
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