ПО всем картам Комсы СМСки платные после дня рождения В.И.Ленина
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:33
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:36
Re: ТАСКОМБАНК
СМС по пенсійних картках будуть платні?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:27
Вчера позвонил на горячую линию и сказал: "Отключить все СМС, какие могут быть".
Карта в принципе лежит на полке (точнее, карты лежат - Б5+Пудра), толку от них никакого, а платить за непонятные СМС точно не хочется.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:33
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