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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:33

Re: ТАСКОМБАНК

  arkavs написав:платные смс не распространяются на Б5?..

ПО всем картам Комсы СМСки платные после дня рождения В.И.Ленина :lol:
ВIВ
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Повідомлень: 556
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:36

Re: ТАСКОМБАНК

СМС по пенсійних картках будуть платні?
Zochan
 
Повідомлень: 465
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Подякував: 184 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:27

  ВIВ написав:
  arkavs написав:платные смс не распространяются на Б5?..

ПО всем картам Комсы СМСки платные после дня рождения В.И.Ленина :lol:

Вчера позвонил на горячую линию и сказал: "Отключить все СМС, какие могут быть".
Карта в принципе лежит на полке (точнее, карты лежат - Б5+Пудра), толку от них никакого, а платить за непонятные СМС точно не хочется.
Искатель
 
Повідомлень: 5396
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Подякував: 825 раз.
Подякували: 4619 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:32

Искатель
А в приложении за десять секунд отключить не проще?
Vorlon
 
Повідомлень: 10084
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1085 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:33

  Vorlon написав:Искатель
А в приложении за десять секунд отключить не проще?

Может, и проще. Я не ищу легких путей :)
Искатель
 
Повідомлень: 5396
З нами з: 22.02.16
Подякував: 825 раз.
Подякували: 4619 раз.
 
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  #<1 ... 41424344
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