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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:36
СМС по пенсійних картках будуть платні?
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Zochan
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:27
ВIВ написав: arkavs написав:
платные смс не распространяются на Б5?..
ПО всем картам Комсы СМСки платные после дня рождения В.И.Ленина
Вчера позвонил на горячую линию и сказал: "Отключить все СМС, какие могут быть".
Карта в принципе лежит на полке (точнее, карты лежат - Б5+Пудра), толку от них никакого, а платить за непонятные СМС точно не хочется.
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Искатель
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:32
Искатель
А в приложении за десять секунд отключить не проще?
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:33
Vorlon написав:Искатель
А в приложении за десять секунд отключить не проще?
Может, и проще. Я не ищу легких путей
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Искатель
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:20
Я щось призабув, тут інформування ж підключається на рахунок? Не потрібно кожну допку окремо тицяти? Поточний статус-то не видно, під зрозумій...
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klug
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 16:22
klug
Всё видно, но смотреть могут не только лишь все...
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:22
Vorlon написав:klug
Всё видно, но смотреть могут не только лишь все...
Так, зручністю П24 тут і не пахло.
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klug
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Додано: Нед 10 кві, 2022 18:02
Чи знайде ТАС нещасних 300 доларів при закритті рахунків?
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Кочевник
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