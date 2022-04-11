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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 кві, 2022 09:36
Добрый день. Намечается ли продление льготного периода до конца мая в связи с военным положением по кредитным картам велика пятёрка и пудра, чтобы не погашать задолженность в апреле за прошлые месяцы. У меня задолженность за февраль. В марте и апреле не пользовался.
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Алексей77
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Додано: Пон 11 кві, 2022 09:57
Алексей77 написав:
Добрый день. Намечается ли продление льготного периода до конца мая в связи с военным положением по кредитным картам велика пятёрка и пудра, чтобы не погашать задолженность в апреле за прошлые месяцы. У меня задолженность за февраль. В марте и апреле не пользовался.
Смотрите внимательно что вам банк пишет в т2ю - там все о том что ним намечается уже написано. И сколько он бы хотел чтобы вы погасили до 30.4.22 (в марте там были нули)
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WallNutPen
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