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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:36

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Намечается ли продление льготного периода до конца мая в связи с военным положением по кредитным картам велика пятёрка и пудра, чтобы не погашать задолженность в апреле за прошлые месяцы. У меня задолженность за февраль. В марте и апреле не пользовался.
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:57

  Алексей77 написав:Добрый день. Намечается ли продление льготного периода до конца мая в связи с военным положением по кредитным картам велика пятёрка и пудра, чтобы не погашать задолженность в апреле за прошлые месяцы. У меня задолженность за февраль. В марте и апреле не пользовался.

Смотрите внимательно что вам банк пишет в т2ю - там все о том что ним намечается уже написано. И сколько он бы хотел чтобы вы погасили до 30.4.22 (в марте там были нули)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:07

Re: ТАСКОМБАНК

Срібні бали Мастеркард Більше нараховують по операціям по карткам ТАС?
Участь не призупиняв?
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:29

Re: ТАСКОМБАНК

Вернули и подняли КЛ до 8000т. Клиент более 4 лет. Начинал с 1т.
Лучше бы кэшбэк вернули.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:47

А кредитные карты вообще работают? У меня нет возможности проверить, а мои говорят, что Б5 и Пудра мертвые.
novichok
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