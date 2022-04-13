RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:36

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. Намечается ли продление льготного периода до конца мая в связи с военным положением по кредитным картам велика пятёрка и пудра, чтобы не погашать задолженность в апреле за прошлые месяцы. У меня задолженность за февраль. В марте и апреле не пользовался.
Алексей77
 
Повідомлень: 1769
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 кві, 2022 09:57

  Алексей77 написав:Добрый день. Намечается ли продление льготного периода до конца мая в связи с военным положением по кредитным картам велика пятёрка и пудра, чтобы не погашать задолженность в апреле за прошлые месяцы. У меня задолженность за февраль. В марте и апреле не пользовался.

Смотрите внимательно что вам банк пишет в т2ю - там все о том что ним намечается уже написано. И сколько он бы хотел чтобы вы погасили до 30.4.22 (в марте там были нули)
WallNutPen
 
Повідомлень: 216
З нами з: 08.06.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 12:07

Re: ТАСКОМБАНК

Срібні бали Мастеркард Більше нараховують по операціям по карткам ТАС?
Участь не призупиняв?
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14330
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:29

Re: ТАСКОМБАНК

Вернули и подняли КЛ до 8000т. Клиент более 4 лет. Начинал с 1т.
Лучше бы кэшбэк вернули.
lel
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1067 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 14:47

А кредитные карты вообще работают? У меня нет возможности проверить, а мои говорят, что Б5 и Пудра мертвые.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 16:10

  lel написав:Вернули и подняли КЛ до 8000т. Клиент более 4 лет. Начинал с 1т.

Збільшили ліміт у 8000 разів? :o
klug
 
Повідомлень: 6831
З нами з: 18.08.14
Подякував: 295 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:13

  novichok написав:А кредитные карты вообще работают? У меня нет возможности проверить, а мои говорят, что Б5 и Пудра мертвые.

работают без проблем - и пудра и Б5
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1255
З нами з: 04.12.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:32

  Кассандра написав:
  novichok написав:А кредитные карты вообще работают? У меня нет возможности проверить, а мои говорят, что Б5 и Пудра мертвые.

работают без проблем - и пудра и Б5

С кешбеком?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2591
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:40

novichok
Прикалываетесь? :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 10093
З нами з: 14.06.13
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1086 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 17:57

Re: ТАСКОМБАНК

Також сьогодні вернули кред. лім. по Б5 :roll:
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 07.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lov2108, ramaz, Vorlon, wolt450 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.