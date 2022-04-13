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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 18:07
klug написав: lel написав:
Вернули и подняли КЛ до 8000т. Клиент более 4 лет. Начинал с 1т.
Збільшили ліміт у 8000 разів?
Очепятка. 8000грн.
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Додано: Сер 13 кві, 2022 20:30
pavyak
Гасили что-то в этом месяце? Мне больно конечно сделали. Лимит даже чуть меньше
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