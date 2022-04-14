Очепятка. 8000грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 18:07
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 13 кві, 2022 20:22
Додано: Сер 13 кві, 2022 20:30
pavyak
Гасили что-то в этом месяце? Мне больно конечно сделали. Лимит даже чуть меньше
Додано: Чет 14 кві, 2022 13:09
Банкинг решил отдохнуть
UPD: заработал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 14 кві, 2022 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:35
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