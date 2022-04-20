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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 18:07

Re: ТАСКОМБАНК

klug написав:
  lel написав:Вернули и подняли КЛ до 8000т. Клиент более 4 лет. Начинал с 1т.

Збільшили ліміт у 8000 разів? :o
Очепятка. 8000грн.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:22

  extreme_lviv_ua написав:Також сьогодні вернули кред. лім. по Б5 :roll:

Не так чтобы вернули, но с 3 до 15 подняли.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 20:30

pavyak
Гасили что-то в этом месяце? Мне больно конечно сделали. Лимит даже чуть меньше :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 13:09

Банкинг решил отдохнуть
UPD: заработал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 14 кві, 2022 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 14:35

  Vorlon написав:pavyak
Гасили что-то в этом месяце? Мне больно конечно сделали. Лимит даже чуть меньше :(

C какой стати, до конца месяца еще 2 недели.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 11:19

У этого банка онлайн поддержки нет, я так понял? Нахожусь в зоне активных боевых действий, мобильной связи нет. Не так давно закончились два депозита в долларах, ещё когда была связь пришли смс с уведомлением, что депозиты закончились и деньги зачислены на счёт номер такой-то. Захожу в tas2u - денег нет. Депозитов нет и вообще никаких счетов нет. Пусто. И с поддержкой связаться не возможно.
aleexxxx
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  #<1 ... 43444546
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