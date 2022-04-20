Очепятка. 8000грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 кві, 2022 18:07
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 13 кві, 2022 20:22
Додано: Сер 13 кві, 2022 20:30
pavyak
Гасили что-то в этом месяце? Мне больно конечно сделали. Лимит даже чуть меньше
Додано: Чет 14 кві, 2022 13:09
Банкинг решил отдохнуть
UPD: заработал
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 14 кві, 2022 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 кві, 2022 14:35
Додано: Сер 20 кві, 2022 11:19
У этого банка онлайн поддержки нет, я так понял? Нахожусь в зоне активных боевых действий, мобильной связи нет. Не так давно закончились два депозита в долларах, ещё когда была связь пришли смс с уведомлением, что депозиты закончились и деньги зачислены на счёт номер такой-то. Захожу в tas2u - денег нет. Депозитов нет и вообще никаких счетов нет. Пусто. И с поддержкой связаться не возможно.
Додано: Сер 20 кві, 2022 13:28
aleexxxx
У Вас картка коли закінчилися до того рахунку? У підтримку спробуйте звернутися поштою info@tascombank.com.ua Ще на сайті є онлайн-чат, але пошта ніби більш дієва.
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