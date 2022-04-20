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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:01
посетитель написав:
Смысла тогда от Б5 получается теперь вообще никакого.Или что-то осталось?
Не только Б5, а вообще смысла в ТАС сейчас нет. #Наполку
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mihasik
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Додано: Сер 20 кві, 2022 19:43
посетитель написав:
Смысла тогда от Б5 получается теперь вообще никакого.Или что-то осталось?
Тем у кого не порезали лимит - его может использовать
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WallNutPen
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Додано: Сер 20 кві, 2022 19:56
klug Карта года два назад закончилась, наверное. У нас в городе закрылось отделение этого банка еще несколько лет назад.
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aleexxxx
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Додано: Сер 20 кві, 2022 19:57
klug Карта года два назад закончилась, наверное. У нас в городе закрылось отделение этого банка еще несколько лет назад.
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aleexxxx
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