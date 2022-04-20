Не только Б5, а вообще смысла в ТАС сейчас нет. #Наполку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:01
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:43
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:56
klug Карта года два назад закончилась, наверное. У нас в городе закрылось отделение этого банка еще несколько лет назад.
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:57
klug Карта года два назад закончилась, наверное. У нас в городе закрылось отделение этого банка еще несколько лет назад.
Додано: Сер 20 кві, 2022 20:55
Re: ТАСКОМБАНК
А это у всех сейчас такая тазовская паранойя, что требует каждый раз подтверждать вход в приложение паролем после идентификации по отпечатку пальца?
Додано: Сер 20 кві, 2022 20:56
Re: ТАСКОМБАНК
Ні, нічого такого нема
Додано: Чет 21 кві, 2022 06:41
Поддержал. Еще и оказалось что за перевод средств с Б5 на карту другого банка есть скрытая комиссия, которая не указывается при переводе - выбираешь сумму, в ТАС2Ю пишет - комиссия будет такая-то, а после перевода оказывается, что есть еще вторая комиссия,о которой они в приложении скромно умалчивают. В итоге -вместо 13 грн указанных сняли 45грн комиссии, и это не та комиссия, о которой они не знают (типа левый сервис или банк) это ИХ комиссиия, которая тихо списывается и уже после операции только ее можно увидеть. Даже приват сразу все свои комиссии указывает, ДО операции. Тьфу, разочарован.
Додано: Чет 21 кві, 2022 06:46
Re: ТАСКОМБАНК
На разных устройствах по разному наблюдаю, логику такого поведения пока не понял
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