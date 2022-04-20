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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:01

  посетитель написав:Смысла тогда от Б5 получается теперь вообще никакого.Или что-то осталось?

Не только Б5, а вообще смысла в ТАС сейчас нет. #Наполку
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:43

  посетитель написав:Смысла тогда от Б5 получается теперь вообще никакого.Или что-то осталось?

Тем у кого не порезали лимит - его может использовать
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:56

klug Карта года два назад закончилась, наверное. У нас в городе закрылось отделение этого банка еще несколько лет назад.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 19:57

klug Карта года два назад закончилась, наверное. У нас в городе закрылось отделение этого банка еще несколько лет назад.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:55

Re: ТАСКОМБАНК

А это у всех сейчас такая тазовская паранойя, что требует каждый раз подтверждать вход в приложение паролем после идентификации по отпечатку пальца?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:56

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless написав:А это у всех сейчас такая тазовская паранойя, что требует каждый раз подтверждать вход в приложение паролем после идентификации по отпечатку пальца?
Ні, нічого такого нема
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 06:41

  mihasik написав:
  посетитель написав:Смысла тогда от Б5 получается теперь вообще никакого.Или что-то осталось?

Не только Б5, а вообще смысла в ТАС сейчас нет. #Наполку

Поддержал. Еще и оказалось что за перевод средств с Б5 на карту другого банка есть скрытая комиссия, которая не указывается при переводе - выбираешь сумму, в ТАС2Ю пишет - комиссия будет такая-то, а после перевода оказывается, что есть еще вторая комиссия,о которой они в приложении скромно умалчивают. В итоге -вместо 13 грн указанных сняли 45грн комиссии, и это не та комиссия, о которой они не знают (типа левый сервис или банк) это ИХ комиссиия, которая тихо списывается и уже после операции только ее можно увидеть. Даже приват сразу все свои комиссии указывает, ДО операции. Тьфу, разочарован.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 06:46

Re: ТАСКОМБАНК

Boundless написав:А это у всех сейчас такая тазовская паранойя, что требует каждый раз подтверждать вход в приложение паролем после идентификации по отпечатку пальца?
На разных устройствах по разному наблюдаю, логику такого поведения пока не понял
Chicheva
 
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