ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 кві, 2022 19:01
посетитель написав:
Смысла тогда от Б5 получается теперь вообще никакого.Или что-то осталось?
Не только Б5, а вообще смысла в ТАС сейчас нет. #Наполку
mihasik
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Додано: Сер 20 кві, 2022 19:43
посетитель написав:
Смысла тогда от Б5 получается теперь вообще никакого.Или что-то осталось?
Тем у кого не порезали лимит - его может использовать
WallNutPen
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Додано: Сер 20 кві, 2022 19:56
klug Карта года два назад закончилась, наверное. У нас в городе закрылось отделение этого банка еще несколько лет назад.
aleexxxx
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:55
А это у всех сейчас такая тазовская паранойя, что требует каждый раз подтверждать вход в приложение паролем после идентификации по отпечатку пальца?
Boundless
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:56
Boundless написав:А это у всех сейчас такая тазовская паранойя, что требует каждый раз подтверждать вход в приложение паролем после идентификации по отпечатку пальца?
Ні, нічого такого нема
Faceless
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Додано: Чет 21 кві, 2022 06:41
mihasik написав: посетитель написав:
Смысла тогда от Б5 получается теперь вообще никакого.Или что-то осталось?
Не только Б5, а вообще смысла в ТАС сейчас нет. #Наполку
Поддержал. Еще и оказалось что за перевод средств с Б5 на карту другого банка есть скрытая комиссия, которая не указывается при переводе - выбираешь сумму, в ТАС2Ю пишет - комиссия будет такая-то, а после перевода оказывается, что есть еще вторая комиссия,о которой они в приложении скромно умалчивают. В итоге -вместо 13 грн указанных сняли 45грн комиссии, и это не та комиссия, о которой они не знают (типа левый сервис или банк) это ИХ комиссиия, которая тихо списывается и уже после операции только ее можно увидеть. Даже приват сразу все свои комиссии указывает, ДО операции. Тьфу, разочарован.
Rack
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Додано: Чет 21 кві, 2022 06:46
Boundless написав:А это у всех сейчас такая тазовская паранойя, что требует каждый раз подтверждать вход в приложение паролем после идентификации по отпечатку пальца?
На разных устройствах по разному наблюдаю, логику такого поведения пока не понял
Chicheva
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:11
Нагадую, сьогодні останній шанс відключити СМС-інформування на усіх карткових рахунках. Хто не сховався - завтра не плачте.
klug
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:34
Тобто нуна шоби було отак, коли лізешь до статусу СМС-інфо
Amethyst
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:45
Amethyst написав:
Тобто нуна шоби було отак, коли лізешь до статусу СМС-інфо
а разве переключение ползунка в настройках карты в веб версии в красное положение - не то же самое ?
Alex2007
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