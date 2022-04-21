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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:53
Alex2007 написав:
а разве переключение ползунка в настройках карты в веб версии в красное положение - не то же самое ?
там отак повинно бути
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Amethyst
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