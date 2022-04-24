там отак повинно бути
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 кві, 2022 18:53
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 24 кві, 2022 08:44
А мобильные приложения. Смотрю есть TAS2U и TAC Mobile. TAS2U вообще не понятно, оно какое-то убогое, не уверен, что оно работает вообе. А ото второе что такое?
Додано: Нед 24 кві, 2022 09:28
Вы делаете вывод о убогости и работоспособности приложении (т2ю) даже ним не пользуясь? Если да то - шикарно! В стиле Жванецкого: "Спорить о вкусе устриц с тем кто их ел". Нормальное приложение. Не супер пупер, но вполне работающее и удовлетворяющее основные потребности для управления картами
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