aleexxxx написав:А мобильные приложения. Смотрю есть TAS2U и TAC Mobile. TAS2U вообще не понятно, оно какое-то убогое, не уверен, что оно работает вообе. А ото второе что такое?
Вы делаете вывод о убогости и работоспособности приложении (т2ю) даже ним не пользуясь? Если да то - шикарно! В стиле Жванецкого: "Спорить о вкусе устриц с тем кто их ел". Нормальное приложение. Не супер пупер, но вполне работающее и удовлетворяющее основные потребности для управления картами
aleexxxx написав:А мобильные приложения. Смотрю есть TAS2U и TAC Mobile. TAS2U вообще не понятно, оно какое-то убогое, не уверен, что оно работает вообе. А ото второе что такое?
Вы делаете вывод о убогости и работоспособности приложении (т2ю) даже ним не пользуясь? Если да то - шикарно! В стиле Жванецкого: "Спорить о вкусе устриц с тем кто их ел". Нормальное приложение. Не супер пупер, но вполне работающее и удовлетворяющее основные потребности для управления картами
До войны я пользовался вебверсией. Сейчас установил приложение, а в нём как-то вообще пусто. По сравнению с тем же приватом, моно, альфой. Даже ощадбанк с укрсибом как-то солиднее выглядят. В общем, про ТАС Online Вы ничего не можете сказать?
aleexxxx написав: В общем, про ТАС Online Вы ничего не можете сказать?
Могу сказать что полноценным приложением для клиентов таскомбанка для физических лиц является приложение ТАС2Ю. И этот факт никак не зависит от того насколько это приложением вам нравится, кажется пустым, не похожим на приложения других банков и т.п