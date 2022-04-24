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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:53

Re: ТАСКОМБАНК

  Alex2007 написав:а разве переключение ползунка в настройках карты в веб версии в красное положение - не то же самое ?

там отак повинно бути
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Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 08:44

А мобильные приложения. Смотрю есть TAS2U и TAC Mobile. TAS2U вообще не понятно, оно какое-то убогое, не уверен, что оно работает вообе. А ото второе что такое?
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:28

  aleexxxx написав:А мобильные приложения. Смотрю есть TAS2U и TAC Mobile. TAS2U вообще не понятно, оно какое-то убогое, не уверен, что оно работает вообе. А ото второе что такое?

Вы делаете вывод о убогости и работоспособности приложении (т2ю) даже ним не пользуясь? Если да то - шикарно! В стиле Жванецкого: "Спорить о вкусе устриц с тем кто их ел". Нормальное приложение. Не супер пупер, но вполне работающее и удовлетворяющее основные потребности для управления картами
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 09:31

Давно породне ник мобілок за 3 грн сделали?
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 14:04

BBC
Майже місяць тому viewtopic.php?p=5415069#p5415069
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 20:40

  WallNutPen написав:
  aleexxxx написав:А мобильные приложения. Смотрю есть TAS2U и TAC Mobile. TAS2U вообще не понятно, оно какое-то убогое, не уверен, что оно работает вообе. А ото второе что такое?

Вы делаете вывод о убогости и работоспособности приложении (т2ю) даже ним не пользуясь? Если да то - шикарно! В стиле Жванецкого: "Спорить о вкусе устриц с тем кто их ел". Нормальное приложение. Не супер пупер, но вполне работающее и удовлетворяющее основные потребности для управления картами

До войны я пользовался вебверсией. Сейчас установил приложение, а в нём как-то вообще пусто. По сравнению с тем же приватом, моно, альфой. Даже ощадбанк с укрсибом как-то солиднее выглядят. В общем, про ТАС Online Вы ничего не можете сказать?
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 20:52

Re: ТАСКОМБАНК

  aleexxxx написав:В общем, про ТАС Online Вы ничего не можете сказать?

нужно юзать https://tas2u.tascombank.ua/ и апликухи по ссылкам внизу его стартового эХранА
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 24 кві, 2022 20:57

  aleexxxx написав: В общем, про ТАС Online Вы ничего не можете сказать?

Могу сказать что полноценным приложением для клиентов таскомбанка для физических лиц является приложение ТАС2Ю. И этот факт никак не зависит от того насколько это приложением вам нравится, кажется пустым, не похожим на приложения других банков и т.п
WallNutPen
 
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