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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:03
пополняйте на сайте оператора по номеру карты там всегда без комиссии
имо пополнение внутри аппки банка рассчитано на стрижку пенсов и прочего недалекого контингента
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wtf
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