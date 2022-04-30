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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

пополняйте на сайте оператора по номеру карты там всегда без комиссии
имо пополнение внутри аппки банка рассчитано на стрижку пенсов и прочего недалекого контингента
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:44

Давно не гасив В5 СЕПом, зараз ТАС2Ю якось дивно на це відреагував: сума у пільговому періоді зменшилася, але сума використаного кредиту не змінилася і в історії операцій погашення відсутнє, але є у pdf-виписці. Кошти, згідно виписки, зайшли ще у день (до 16-ї). Мені вже починати хвилюватися чи це тепер така норма тут?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:48

  klug написав:Давно не гасив В5 СЕПом, зараз ТАС2Ю якось дивно на це відреагував: сума у пільговому періоді зменшилася, але сума використаного кредиту не змінилася і в історії операцій погашення відсутнє, але є у pdf-виписці. Кошти, згідно виписки, зайшли ще у день (до 16-ї). Мені вже починати хвилюватися чи це тепер така норма тут?

Вже місяця 2 як у Тасі не фуричить сінхра рахунок-картка при СЕПі :(
Після наступної трати відновиться :idea:
Головне, шо Виписка все відображує
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 02:30

Re: ТАСКОМБАНК

Кто скажет что за комиссия банка 20 грн по карте Б5, которую списали вчера вечером ? картой практически не пользуюсь несколько месяцев как перестали начислять кеш бек.
lora
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 02:31

  lora написав:Кто скажет что за комиссия банка 20 грн по карте Б5, которую списали вчера вечером ? картой практически не пользуюсь несколько месяцев как перестали начислять кеш бек.

За смс информирование.
lloydbanksua
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ТАСКОМБАНК (485)
01.05.2022 03:31
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