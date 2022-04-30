пополняйте на сайте оператора по номеру карты там всегда без комиссии
имо пополнение внутри аппки банка рассчитано на стрижку пенсов и прочего недалекого контингента
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 кві, 2022 15:03
Re: ТАСКОМБАНК
пополняйте на сайте оператора по номеру карты там всегда без комиссии
имо пополнение внутри аппки банка рассчитано на стрижку пенсов и прочего недалекого контингента
Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:44
Давно не гасив В5 СЕПом, зараз ТАС2Ю якось дивно на це відреагував: сума у пільговому періоді зменшилася, але сума використаного кредиту не змінилася і в історії операцій погашення відсутнє, але є у pdf-виписці. Кошти, згідно виписки, зайшли ще у день (до 16-ї). Мені вже починати хвилюватися чи це тепер така норма тут?
Додано: П'ят 29 кві, 2022 15:48
Вже місяця 2 як у Тасі не фуричить сінхра рахунок-картка при СЕПі
Після наступної трати відновиться
Головне, шо Виписка все відображує
Додано: Нед 01 тра, 2022 02:30
Re: ТАСКОМБАНК
Кто скажет что за комиссия банка 20 грн по карте Б5, которую списали вчера вечером ? картой практически не пользуюсь несколько месяцев как перестали начислять кеш бек.
Додано: Нед 01 тра, 2022 02:31
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