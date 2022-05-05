У меня так и еще 2х знаю.
Тася -- приколистка знатная
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:03
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:04
Конечно. Банка считает что выделенный вам лимит остался без изменений. Просто он сейчас временно заблокирован. Так мне пояснили в отделении когда я в прошлом месяце Уикенд закрывал. Я считал что у меня уже ноль а в заявлении на закрытие была другая сумма - правильная. Ну и в БКИ закрытие уже отразилось. А по б5 висит довоенная сумма лимита
Додано: Чет 05 тра, 2022 10:52
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