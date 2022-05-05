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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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ТАСКОМБАНК 2.8 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
17%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:03

  Vorlon написав:А у всех в выписке и кредитных бюро довоенный размер лимита?

У меня так и еще 2х знаю.
Тася -- приколистка знатная :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 09:04

  Vorlon написав:А у всех в выписке и кредитных бюро довоенный размер лимита?

Конечно. Банка считает что выделенный вам лимит остался без изменений. Просто он сейчас временно заблокирован. Так мне пояснили в отделении когда я в прошлом месяце Уикенд закрывал. Я считал что у меня уже ноль а в заявлении на закрытие была другая сумма - правильная. Ну и в БКИ закрытие уже отразилось. А по б5 висит довоенная сумма лимита
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 10:52

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:А у всех в выписке и кредитных бюро довоенный размер лимита?

У меня так и еще 2х знаю.
Тася -- приколистка знатная :mrgreen:


Це якось можна перевірити безоплатно частіше, ніж раз на рік?
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ТАСКОМБАНК (493)
05.05.2022 11:52
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