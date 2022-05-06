|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:03
Vorlon написав:
А у всех в выписке и кредитных бюро довоенный размер лимита?
У меня так и еще 2х знаю.
Тася -- приколистка знатная
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 05 тра, 2022 09:04
Vorlon написав:
А у всех в выписке и кредитных бюро довоенный размер лимита?
Конечно. Банка считает что выделенный вам лимит остался без изменений. Просто он сейчас временно заблокирован. Так мне пояснили в отделении когда я в прошлом месяце Уикенд закрывал. Я считал что у меня уже ноль а в заявлении на закрытие была другая сумма - правильная. Ну и в БКИ закрытие уже отразилось. А по б5 висит довоенная сумма лимита
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 05 тра, 2022 10:52
Amethyst написав: Vorlon написав:
А у всех в выписке и кредитных бюро довоенный размер лимита?
У меня так и еще 2х знаю.
Тася -- приколистка знатная
Це якось можна перевірити безоплатно частіше, ніж раз на рік?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7488
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1250 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 05 тра, 2022 11:33
V2 написав: Amethyst написав: Vorlon написав:
А у всех в выписке и кредитных бюро довоенный размер лимита?
У меня так и еще 2х знаю.
Тася -- приколистка знатная
Це якось можна перевірити безоплатно частіше, ніж раз на рік?
ну по выписке хоть каждую сек можете проверять
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 05 тра, 2022 11:48
Amethyst
Не зрозумів про яку виписку йдеться ...
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7488
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1250 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 05 тра, 2022 11:49
V2 написав:Amethyst
Не зрозумів про яку виписку йдеться ...
По картрахунку, ПДФка из ИБ
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 407 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 05 тра, 2022 11:51
Amethyst
"Семен Семеныч!"
Дякую!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7488
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1250 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 05 тра, 2022 17:34
Amethyst написав: Vorlon написав:
А у всех в выписке и кредитных бюро довоенный размер лимита?
У меня так и еще 2х знаю.
Тася -- приколистка знатная
Кроме того, что в выписке у меня довоенный лимит, так сегодня ещё прислали в Вайбере сообщение: "Вам, як лояльному клієнту,відновлено кредитний ліміт."
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 тра, 2022 20:07
Мені, як "лояльному" "відновили" до 15к, але до колишніх значень іще відновлювати і відновлювати. Проте, вже байдуже.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6893
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 938 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 тра, 2022 07:11
Вчера пришло сообщение, что восстановили кредитный лимит.
А лимита на карте нет до сих пор. У всех так?
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 1044
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|