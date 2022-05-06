Без кєшбека не цікавий?klug написав:Мені, як "лояльному" "відновили" до 15к, але до колишніх значень іще відновлювати і відновлювати. Проте, вже байдуже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:04
Re: ТАСКОМБАНК
Без кєшбека не цікавий?
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:43
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:45
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