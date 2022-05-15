|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 тра, 2022 12:04
klug написав:Мені, як "лояльному" "відновили" до 15к, але до колишніх значень іще відновлювати і відновлювати. Проте, вже байдуже.
Без кєшбека не цікавий?
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3745
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:43
anikola13 написав:
Вчера пришло сообщение, что восстановили кредитный лимит.
А лимита на карте нет до сих пор. У всех так?
Пополните карту со сбера на копейку всё и восстановится
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1257
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 тра, 2022 16:45
Кассандра написав: anikola13 написав:
Вчера пришло сообщение, что восстановили кредитный лимит.
А лимита на карте нет до сих пор. У всех так?
Пополните карту со сбера на копейку всё и восстановится
Да-да, нуна взлохматить Т2Ю
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2327
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 417 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 13 тра, 2022 14:51
зараз з Платівок (пластик / віртуа) комісією за неактивність рахунку "у мінус" не загоняють ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 11:20
Напомните, если Б5 вышла из льготного периода, то когда будут выставлены проценты к оплате? Коллега не платила ничего в марте и апреле, а тут вспомнила...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10150
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 1093 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 11:57
Vorlon написав:
Напомните, если Б5 вышла из льготного периода, то когда будут выставлены проценты к оплате? Коллега не платила ничего в марте и апреле, а тут вспомнила...
У коллеги т2ю есть? Пусть пока гасить то что там уже нарисовано выводя карту в ноль. Обычно на следующий день Тася доначислили все что надо доплатить после последней РД. На всякий случай если ничего не начислят на следующий день надо позвонить на горячку и уточнить сумму для окончательного погашения. Горячка ее точно видит
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 330
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:25
WallNutPen
Есть конечно! Но поздно - уже погасила переводом из приложения Моно. Поругал. Это он проведётся во вторник? Или они быстро проводят сейчас входящие переводы?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10150
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 480 раз.
- Подякували: 1093 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 тра, 2022 12:58
Vorlon написав:WallNutPen
Есть конечно! Но поздно - уже погасила переводом из приложения Моно. Поругал. Это он проведётся во вторник? Или они быстро проводят сейчас входящие переводы?
День в день проводят входящие, в том числе и на выходных. В районе 16 часов.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 848
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2010 раз.
- Подякували: 237 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|